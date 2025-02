Il grande tennis in città. Davis, Billie Jean King Cup le insalatiere in mostra

PISTOIADue coppe enormi, maestose, che lasciano a bocca aperta solo a guardarle. Due trofei dai quali traspaiono storia, fatica, sacrificio e un’enorme gioia, quella che l’Italia ha fatto vivere a tuTto il popolo azzurro vincendo nel 2024 la Coppa Davis e la Billie Jean King Cup. Le due coppe, a partire da ieri e per tutta la giornata odierna fino alle 20, saranno esposte nella Sala Maggiore del Palazzo comunale, nell’ambito del Trophy Tour 2025 che ha visto transitare i trofei in precedenza da Sesto Fiorentino e da Siena. Un appuntamento davvero importante per la nostra città e per il Tennis Club Pistoia, che oltre ad aver organizzato l’evento è colui che ne ha reso possibile la fattibilità. Pistoia è stata infatti selezionata grazie alla sua posizione tra i circoli che, nel 2024 in Toscana, hanno registrato il maggior numero di tesseramenti federali, classifica nella quale il Tc Pistoia si trova al secondo posto.

"Siamo estremamente orgogliosi di ospitare a Pistoia due trofei così prestigiosi – ha detto l’assessore allo Sport del Comune di Pistoia Alessandro Sabella –. Questo evento rappresenta non solo un momento di celebrazione per il tennis italiano, che ha raggiunto traguardi storici, ma anche un’importante occasione per avvicinare i giovani allo sport e trasmettere loro i valori di impegno, passione e determinazione". All’inaugurazione era presente anche Luigi Brunetti, numero uno del Tennis Club Pistoia: "Vincere due coppe così importanti ha la sua eccezionalità, così com’è eccezionale anche il fatto che i due trofei oggi siano a Pistoia. E sono qui perché il nostro circolo ha lavorato in ottica federale esprimendo il massimo sia come risultati, che come partecipazione alle attività e come numero di tesserati. Il tennis italiano sta vivendo un momento d’oro e non solo con gli atleti di punta ma con tutto il movimento che parte da lontano ad inizio anni 2000".

Oltre al sindaco Tomasi e al presidente del Coni Regionale Simone Cardullo, è intervenuto anche Michelangelo Dell’Edera, team manager della Nazionale Italiana di tennis: "Queste due coppe in Toscana sono "a casa", perchè ci sono ben quattro componenti tra maschile e femminile che sono originari di questa regione. Voglio fare i complimenti al Tc Pistoia, che da anni lavora in modo serio e professionale e che ha un circolo bellissimo e molto ben strutturato".

Michele Flori