Il Giovani Via Nova sfida l’Academy Porcari

Il girone d’andata si è chiuso la scorsa settimana. E alle 14.30 di oggi le formazioni di Pistoia e provincia militanti in Prima e Seconda categoria affronteranno la sedicesima giornata di campionato, la prima di ritorno. Nel girone A di Prima, il Giovani Via Nova cerca continuità e sfruttare il fattore campo per regolare l’Academy Porcari farebbe bene a morale e classifica. Nei bassifondi. Il Cqs Pistoia riceve il Forte dei Marmi e dovrà vincere per uscire dalla zona playout. E lo stesso dovranno fare il Tempio Chiazzano e il Pescia, rispettivamente in casa con il Corsagna e in trasferta con il Marginone. Passando al girone C, partita decisiva per il Quarrata: gli uomini di coach Francesco Fabbri attendono il Barberino Tavarnelle ed un eventuale successo permetterebbe loro di mettere la freccia e di tornare in zona playoff. Allo stesso modo, gli Amici Miei voglio tirarsi fuori definitivamente dalle sabbie mobili: violare il terreno di gioco del Ginestra Fiorentina aiuterebbe non poco, per raggiungere questo obiettivo.

Scendendo in Seconda Categoria, la corsa della Montagna Pistoiese capolista del girone E riparte dalla tana della matricola San Felice: difficile pensare che la banda Zinanni possa commettere un passo falso. Ci spera però l’Atletico Casini Spedalino, impegnato a Prato contro un pericolante La Querce e pronto ad approfittare di un’eventuale sbavatura. Occhio però al Cintolese, che potrebbe avvicinarsi alla vetta recuperando la gara con il Montemurlo Jolly. Per il momento, l’avversario dei ragazzi di Avanzati si chiama Chiesanuova e pur giocando davanti al proprio pubblico non sarà un incontro facile, sulla carta. Olimpia Quarrata – San Niccolò vedrà sfidarsi due compagini in salute, che sembrano aver trovato la quadratura e possono legittimamente sognare gli spareggi-promozione. Al pari della Virtus Montale, che dopo l’eliminazione dalla Coppa Toscana può concentrarsi esclusivamente sul campionato e vorrà riscattarsi al più presto già fra le mura amiche contro il Pistoia Nord. Il Borgo a Buggiano vuole passare indenne dalle forche caudine del Prato Nord, mentre Montalbano Cecina – Montemurlo e Galcianese Montale Pol.90 Antares completeranno il programma.

Giovanni Fiorentino