Il giardino rinasce dopo l’alluvione. Giochi per i bambini e parcheggio

Verranno sistemati e riqualificati lo spazio giochi e il parcheggio in via Alfieri, una delle strade della frazione di Stazione più colpite dall’alluvione del 2 e del 4 novembre 2023. L’intervento è reso possibile da un contributo di 109mila euro della Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia e da un ulteriore contributo, per la parte restante della spesa, pari a diecimila euro dell’Anci della Toscana. Grazie ai due contributi, il costo dell’opera è interamente finanziato senza che il Comune di Montale abbia dovuto aggiungere risorse proprie. Sia il contributo della Fondazione Caript che quello dell’Anci sono finalizzati agli aiuti alle zone investite dall’alluvione. Il giardino pubblico e il parcheggio di via Alfieri sono stati devastati dall’alluvione insieme alle tante abitazioni private della strada e attualmente mostrano una evidente condizione di degrado. Il parcheggio è pieno di pozzanghere e i veicoli vi sono parcheggiati in modo disordinato perché non sono segnalati gli stalli, mentre il giardino è pressoché inesistente e riconoscibile solo dalla presenza di alcune panchine.

Il progetto dell’intervento di ripristino prevede dei sostanziali miglioramenti rispetto anche alla situazione antecedente all’alluvione. Sarà realizzata una nuova recinzione, mentre prima era molto precaria, sarà creato un vialetto per l’entrata e l’uscita dei veicoli dal parcheggio e una ordinata sistemazione degli spazi consentirà un aumento del numero degli stalli di sosta. Lo spazio per i bambini e le famiglie sarà dotato di alcune attrezzature ludiche: uno scivolo, una casetta e due molle. Il Comune ha affidato i lavori di riqualificazione alla ditta Prato Scavi srl che dovrebbe iniziare in tempi brevi. Il sindaco di Montale Ferdinando Betti ha espresso sui social: "Il nostro grazie alla Fondazione Caript e ad Anci Toscana, che grazie al loro contributo ci permetteranno di riqualificare un area pubblica a Stazione colpita duramente dall’alluvione". "Questo intervento vuole essere un segnale di ritorno alla normalità – dice l’assessore ai lavori pubblici Alessio Guazzini – dopo un evento alluvionale che ha colpito duramente il nostro Comune e in particolare la via Alfieri nella frazione di Stazione".

Va ricordato che la Fondazione Caript aveva già fornito un aiuto concreto alle zone di Montale colpite dall’alluvione con un contributo di 75mila euro che è stato distribuito alle famiglie nel periodo successivo all’alluvione. "Abbiamo voluto essere vicini a questo territorio – ha detto il presidente della Fondazione Caript Luca Gori in occasione della recente inaugurazione della scuola primaria Lorenzo Nesi di Stazione – sia attraverso il contributo per la nuova scuola (300mila euro) sia aderendo alle richieste di aiuti alle popolazioni colpite".

Giacomo Bini