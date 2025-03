Il generale avvistato in Val di Luce. Fine settimana sugli sci per Vannacci

Sulla montagna pistoiese è ‘giallo Vannacci’. Il generale è stato avvistato da venerdì all’Abetone, in Val di Luce, ufficialmente per un fine settimana di sci e relax. Certo la concomitanza della vacanza sulle piste tanto care a Zeno Colò dell’europarlamentare della Lega con l’edizione 2025 degli Stati generali della montagna organizzati da Fratelli d’Italia non è sfuggita a nessuno. Come se non bastasse Roberto Vannacci e il responsabile organizzazione di Fratelli d’Italia Giovanni Donzelli hanno dormito sotto lo stesso tetto, quello del Val di Luce Spa Resort, e c’è chi è pronto a scommettere su un incontro tra i due lontano da occhi indiscreti. Incontro categoricamente smentito tanto dai rappresentanti di Fratelli d’Italia quanto da quelli della Lega. Tra le fila del partito di Salvini c’è chi è pronto a giurare che quella del generale sia una mossa di posizionamento in vista del congresso del Carroccio in programma nelle prossime settimane e anche una risposta alla candidatura del partito di Elena Meini alla presidenza della Regione. Alessandro Tomasi, candidato in pectore del centrodestra alle prossime regionali e anche lui presente agli Stati generali della montagna, non si sottrae alla domanda sul generale.

"Quello di Vannacci per noi non è un tema – ha spiegato –. E’ una questione tutta interna alla Lega. A noi interessa l’unità del centrodestra e su questo abbiamo intenzione di rassicurare i nostri elettori: dobbiamo combattere tutti insieme per cercare di conquistare il governo della Toscana". Donzelli la butta sull’ironia: "La montagna pistoiese è un luogo bellissimo, una località turistica che ci auguriamo sia sempre molto frequentata. Vannacci non era qui per politica, era in vacanza con degli amici e sicuramente ha avuto di meglio da fare che passare delle ore a parlare di politica. Lui è un personaggio importantissimo, membro di un partito alleato con cui siamo amici e alleati sia a livello nazionale che locale". Anche il segretario regionale della Lega, Luca Baroncini, ha voluto commentare la presenza dell’europarlamentare: "Vannacci è il benvenuto nella Lega Toscana, ha preso mezzo milione di voti e lo rispettiamo molto. Crediamo che il suo contributo sia utile e ci aspettiamo che faccia presto la tessera della Lega".

co.da.