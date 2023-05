Il fascino delle locomotive Deposito rotabili storici, un altro boom di presenze

Non ha deluso le attese il primo giorno di "Porte Aperte" al deposito rotabili storici di Pistoia.

In mostra decine di locomotive diesel, elettriche ma soprattutto a vapore che hanno fatto la storia delle FS, le gloriose Ferrovie dello Stato. Migliaia gli appassionati di treni e ferrovie che non hanno mancato l’appuntamento di vedere da vicino le splendide locomotive storiche tirate a lucido per l’occasione: tra loro anche tante famiglie e bambini piccoli, rimasti letteralmente a bocca aperta di fronte alle vaporiere in movimento su e giù per il deposito. "Siamo molto orgogliosi di questo evento – sottolinea Vittorio Ferroni, responsabile manutenzione Fondazione FS – che cade, tra l’altro, nel decennale dalla nascita di Fondazione FS".

"Questo deposito era in buona parte abbandonato a se stesso ma grazie all’impegno di Fondazione siamo riusciti non solo a recuperare l’intera area, ma anche ad avviare e mantenere un programma di manutenzione delle locomotive a vapore senza eguali in Italia". Solo nelle officine del deposito di Pistoia, infatti, ci sono i macchinari e le maestranze capaci di curare e mantenere in vita queste locomotive costruite più di un secolo fa. "É dall’ottobre 2017 – prosegue Ferroni – che Fondazione FS ha recuperato officine e deposito. Da allora i nostri meccanici non si sono fermati un attimo per garantire la manutenzione e la salvaguardia di queste locomotive che rappresentano, a tutti gli effetti, un pezzo di storia dell’Italia. Chi parteciperà alle visite in deposito potrà vedere coi propri occhi tutto questo: macchine a vapore in funzione e le officine che quotidianamente le accudiscono".

Uno degli aspetti più interessanti di questo nuovo "Porte Aperte" è rappresentato dalla possibilità di salire a bordo di alcune locomotive a vapore in compagnia di personale specializzato FS, capace di spiegare il funzionamento delle macchine e i segreti che i macchinisti utilizzavano per condurle. "Il Porte Aperte – conclude Ferroni – è ormai un evento fisso del calendario pistoiese, ma vorremo poter organizzare ancora più eventi di questo tipo nel corso dell’anno". L’ingresso al deposito è gratuito: gli orari di ingresso questa domenica saranno dalle 9 fino alle 18. É necessario registrarsi con i propri dati anagrafici prima dell’entrata: è possibile farlo in loco ma Fondazione FS raccomanda tutti di svolgere la procedura online sul sito https:www.fondazionefs.it, sezione "eventi". "É una mera questione ambientale per utilizzare meno carta possibile – precisano da Fondazione –, buon divertimento a tutti!".

Francesco Storai