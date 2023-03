Il dottor Cipollini a capo della Medicina Interna

Sarà il dottor Franco Cipollini a ricoprire l’incarico di direzione della struttura complessa di Medicina Interna I del San Jacopo. La struttura ricomprende anche la Medicina del presidio Pacini della Montagna pistoiese. Direttore facente funzione dal 2021, durante la pandemia Cipollini ha partecipato in prima linea, insieme ai colleghi della Medicina Interna II (diretta dal dottor Gabriele Nenci) e alla struttura di Malattie Infettive (diretta dal dottor Pierluigi Blanc) alla cura dei pazienti affetti da Covid.

La Medicina Interna I gestisce 60 posti letto dove lo scorso anno sono stati ricoverati 2.282 pazienti. "I ricoveri – spiega il dottor Cipollini- riguardano prevalentemente malati complessi, spesso in età avanzata, che provengono per la maggior parte dal Pronto Soccorso, quasi sempre polipatologici, con malattie acute". Il dottor Cipollini è specializzato in medicina interna, gerontologia e geriatria. E’ coordinatore regionale della Società Italiana dell’ipertensione arteriosa, e membro del direttivo della società scientifica Fadoi.