Il diserbo più ’eco’ che ci sia. Vapore, scarti di miele e agrumi: "Un futuro verde per il settore"

Ecco l’alternativa green per il controllo delle erbe infestanti - E’ stato messo a punto un sistema innovativo di diserbo ecologico che impiega un additivo brevettato di origine naturale. Protagonisti sono i vivai Giorgio Tesi Group. Un additivo - spiega una nota - composto con scarti della lavorazione del miele, agrumi e vapore acqueo, che viene erogato a temperature fino a 140gradi sulle infestanti erbacee, le quali subiscono uno shock termico letale. I risultati? Sono stati soddisfacenti, dimostrandosi una valida alternativa all’utilizzo di glifosati: le piante infestanti sono risultate essiccate in meno di 24 ore senza il rilascio di nessuna sostanza fitotossica, "dimostrando l’efficacia del dispositivo durante il periodo di prova in vivaio". Si tratta di una pratica che, personalizzata per le esigenze del settore vivaistico, potrà essere utilizzata su largo spettro di produzione.

Questa iniziativa nasce dalla collaborazione fra Herbeeside e Giorgio Tesi Group, due "Green Heroes", rete di aziende italiane virtuose innovatrici e innovatori verdi, capaci di “costruire futuro”, l’iniziativa lanciata da Alessandro Gassmann a gennaio 2019, ideata assieme ad Annalisa Corrado e costruita con il supporto scientifico di Kyoto Club.

"Siamo felici di collaborare con Giorgio Tesi Group, leader nel settore vivaistico - dice Eugenio Cavalli, fondatore di Herbeeside – per la continua ricerca e innovazione verso una produzione sempre più sostenibile. Il sistema Herbeeside è 100% naturale, non inquina in quanto totalmente derivante da eccedenze di lavorazioni alimentari, nutre il terreno senza danneggiare gli insetti impollinatori con sostanze fitotossiche e nutrendoli con sostanze altamente zuccherine. Agisce tramite shock termico sulle foglie danneggiando anche l’apparato radicale della pianta infestante, eliminandola e ritardando la germinazione dei semi presenti nel suolo creando le condizioni ideali per lo sviluppo di micorrize, funghi che vivono in simbiosi con le radici delle piante, stimolandone la crescita".

"Il tema della qualità e sostenibilità della nostra produzione è stato sempre al centro delle strategie volte alla crescita della nostra azienda – spiega Fabrizio Tesi, legale rappresentante di Giorgio Tesi Group – tanto che siamo stati i primi vivaisti in Italia ad aver ottenuto la certificazione Emas e confermato le certificazioni ambientali e di sistema di gestione più importanti. Noi vogliamo attivare strategie e interventi che, giorno dopo giorno, tutelino l’ambiente in maniera attiva e siano di ispirazione per l’intero settore".