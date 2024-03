Il CQS fa festa a Lucca. Via Nova non ingrana

Un turno influenzato dal maltempo, che ha indotto al rinvio di diverse gare. La ventiquattresima giornata dei campionati di Prima e Seconda categoria si è ad ogni modo conclusa e le formazioni di Pistoia e provincia devono tirare le somme. Iniziando dal girone A di Prima Categoria, dove solo il CQS Pistoia può far festa dopo il 3-2 esterno sull’Atletico Lucca: l’uscita dalla zona playout dista solo un punto. Situazione meno rosea per le altre: Via Nova e Tempio Chiazzano hanno perso con lo stesso punteggio (1-2) rispettivamente contro Corsanico e Capezzano Pianore e il quadro si complica. Il Pescia continuerà a lottare fino a quando la matematica non emetterà la condanna, ma dopo lo 0-3 patito per mano del Corsagna la retrocessione appare più vicina. Passando al girone C, il Fabbri bis si è aperto con un pareggio nel derby della Piana con gli Amici Miei: Betti da un lato e Paolini dall’altro hanno firmato l’1-1 finale. I quarratini scivolano a tre lunghezze dalla zona playoff, gli aglianesi di Giugni rimangono al di sopra della linea di galleggiamento dei playout.

Scendendo invece in Seconda Categoria, l’Atletico Casini Spedalino prova ad andare in fuga: Ciaccio, Lopes e Chakyry hanno griffato il 3-0 con cui la banda Marchiseppe ha violato il Barni di Montale, consolidando il primato nel girone E a quota 49 punti. Anche perché la Montagna Pistoiese non ha giocato: il match interno contro il Chiesanuova è stato rinviato causa campo impraticabile. Ne ha approfittato la Virtus Montale: con il 3-0 esterno inflitto al San Felice (Battistini, Goretti ed Oueslati) la formazione di Alessandro Nencini è attualmente seconda. E risalgono anche le quotazioni del Cintolese, quarto, dopo l’1-0 rifilato a domicilio al Montalbano Cecina (Benvenuti). Momento-no per il San Niccolò ko (4-3) a Montemurlo. Borgo a Buggiano e Olimpia Quarrata hanno pareggiato, rispettivamente 0-0 in casa con La Querce e 3-3 in trasferta con la Galcianese. Il Pistoia Nord dovrà infine recuperare la gara con il Prato Nord, che potrebbe essere disputata il prossima 24 marzo.

Giovanni Fiorentino