Il colloquio fra Ron e l’agente di Dante per andare avanti

È servita anche l’opera di interecessione dell’agente per cercare di mettere una pietra sopra (almeno per il momento) sui dissapori e le incomprensioni nate nelle ultime settimane fra Ron Rowan e Dante Calabria. L’acceso confronto di Cremona, la settimana di allenamenti prima di Venezia vissuta quasi da separato in casa e le risposte monosillabiche in conferenza stampa di Dante sembrano archiviate. Oltre alle scuse del presidente per il comportamento da coach tenuto contro la Reyer, dal martedì ’rasserenante’ vissuto ieri al PalaCarrara emergono altri Spunti interessanti. In primis la volontà delle parti di proseguire sulla stessa strada. Prima dell’allenamento della mattina e poi la sera, Massimo Rizzo, procuratore di Calabria, ha avuto modo di confrontarsi con il plenipotenziario del Pistoia Basket. Rizzo ha messo in chiaro gli aspetti di rispetto e di chiarezza che Dante vuole per proseguire un’avventura fortemente voluta dall’ex tiratore e fortificata da un accordo valido fino a giugno 2027. Ma al di là dei vincoli contrattuali, il rapporto si spera possa proseguire con maggiore serenità, nel rispetto dei rispettivi ruoli. E che si torni a parlare di campo e di pallacanestro. Varese incombe già.

n. cas.