Il circolo dem intitolato a Berlinguer

PISTOIAUna serata dedicata ad uno dei personaggi politici che hanno fatto la storia del nostro Paese come Enrico Berlinguer con un traguardo finale: arrivare al taglio del nastro, con una apposita targa che verrà scoperta, per l’intitolazione all’ex leader del Pci del circolo Pd di Pontelungo/Spazzavento. L’appuntamento è per domani alle ore 21.15 in via provinciale Lucchese 85 all’interno della stessa frazione di Pontelungo che farà da cornice al dibattito "L’eredità difficile di Berlinguer. Per la pace e la democrazia, per la giustizia sociale e di genere". Dopo i saluti del segretario locale del Pd Giorgio Mollo, e di Alvaro Alberti per conto della "Cooperativa Pontelungo", sotto la moderazione del giornalista Marzio Dolfi si alterneranno il presidente dell’Istituto storico toscano della Resistenza, Vannino Chiti , l’ex ministro Livia Turco e il sindaco di Pistoia dal 2012 al 2017, Samuele Bertinelli. "Durante il percorso della mia vita due persone hanno inciso in maniera positiva – ammette il presidente della Cooperativa Pontelungo, Alvaro Alberti – uno è stato De Andre, l’altro Enrico Berlinguer". A lui è dedicata una giornata di confronto ma non solo, visto che ci sarà l’intitolazione del circolo in sua memoria".