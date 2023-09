Il centenario di Aci. È con il Pistoia Basket: "Nuovo partner per avvicinare i giovani"

Si allarga il ventaglio di collaborzioni dell’Automobile Club d’Italia di Pistoia, che quest’anno festeggia il proprio centenario d’attività. Aci, infatti, è un nuovo official partner del Pistoia Basket 2000, principale realtà cestistica cittadina. L’accordo siglato è di durata triennale e prevede una serie di vantaggi sia per i soci Aci che per i tifosi biancorossi.

"La pallacanestro è un veicolo di comunicazione nei confronti delle giovani generazioni molto importante – spiega il direttore di Aci, Giorgio Bartolini –. Una delle missioni istituzionali dell’ente è quella di diffondere messaggi di cultura sulla mobilità sostenibile: cercare attraverso lo sport di arrivare ai giovani che si avvicinano alla circolazione. Sono dell’idea che, nel campo da basket come nella strada, chi vince è colui che rispetta le regole e questo parallelismo è molto più fondato di quello che si possa pensare".

"Proseguiamo il nostro percorso con questa partnership – gli fa eco il direttore generale biancorosso Ettore Saracca – la collaborazione con Aci è molto importante ed un unicum. Il progetto che stiamo portando avanti attrae e trova sempre sinergie importanti: in questo modo, oltre a fornire servizi in più a tutti i cittadini come, nella fattispecie, l’acquisto dei biglietti per le partite e anche degli abbonamenti in questa fase con specifiche scontistiche".

E’ toccato a Giulio Pacini, responsabile marketing di Estra Pistoia, addentrarsi nei meandri dell’accordo: "Aci entra nel pool di enti e aziende al nostro fianco come official partner per tre anni – spiega –: abbiamo fortemente cercato e voluto la loro vicinanza per presidiare meglio il territorio e, in questo modo, daremo l’opportunità ai tifosi e a chi non conosce il Pistoia Basket di trovare direttamente all’interno delle varie delegazioni un legame diretto con la nostra società".

L’accordo prevede che tutti i soci Aci che sottoscriveranno l’abbonamento fino al termine della campagna, previsto per il 4 ottobre, potranno usufruire del costo della "Fase 1" nei vari settori del PalaCarrara (mostrando la tessera-socio Aci al momento dell’acquisto). Giova ricordare che la scontistica non è, ovviamente, retroattiva. Per quanto riguarda la regular season di LBA, invece, i soci Aci potranno acquistare il biglietto singolo per assistere alle partite di Estra Pistoia Basket 2000 direttamente in una delle delegazioni presenti in provincia e nelle sedi cittadine dell’associazione.

Basterà chiedere ai referenti dell’ufficio e il tagliando sarà stampato immediatamente senza dover ricorrere al botteghino o all’acquisto online. Questi i luoghi dove si potranno acquistare in prevendita i biglietti. Pistoia: sede via Ricciardetto, Aci Porrettana Gomme in via Guicciardini zona La Vergine, Aci via dello Stadio. E poi le singole delegazioni: Agliana, Lamporecchio, Monsummano, Pescia, Quarrata e San Marcello Pistoiese.

Maurizio Innocenti