Il big dello sport business in arrivo con gli altri soci

Le indiscrezioni sono state confermate dal neo-patron: a fianco di Joseph David nell’avventura alla guida del Pistoia Basket c’è anche una figura di rilievo nel mondo sport business internazionale, Richard ’Rick’ Perna. Un avvicinamento concreto (entrerà in East Coast Sport Group, insieme a David, Raso, McDonald e Czachowski, mentre l’uscita definitiva di Rowan sarà formalizzata nelle prossime settimane) dopo che il manager italo-americano, cresciuto a New York, era già avvistato al PalaCarrara nei mesi scorsi. Perna negli anni ha messo lo zampino in diverse acquisizioni di società sportive, italiane e non. Nel 2017 ha contribuito a fondare la Greenwich Advisory & Company, una banca d’investimento focalizzata sul mondo dello sport professionistico. Soltanto per restare sul fronte tricolore, sponda calcistica, è stato a fianco di imprenditori come Joey Saputo, Joe Tacopina e James Pallotta negli storici cambi societari di Bologna, Venezia e Roma, senza contare il suo ruolo di consulente nell’operazione che ha portato il Como nelle mani dell’attuale proprietà indonesiana.

Appare dunque evidente che un suo coinvolgimento diretto, come quello che si sta concretizzando, con il ruolo di Special Advisor del presidente, nelle vicende del Pistoia Basket potrebbero aprire scenari nuovi, di tutt’altro tenore rispetto a quelli nefasti che l’hanno recentemente fatta da padrona. Staremo a vedere quali saranno i suoi intendimenti in merito a questa operazione: a detta di David, senza di lui il Pistoia Basket non sarebbe stato salvato a un passo dal baratro. Quindi, con ogni probabilità, nella società biancorossa avrà intravisto qualche possibilità di business. Presto potremmo avere occasione di chiederglielo: tutti i soci americani, lui compreso, sono attesi in Italia la prossima settimana, per lavorare fianco a fianco con David fino a fine mese per poi tornare negli States ad aprile.