I riconoscimenti. Premiato il merito di uomini e donne. Gioia e tanta emozione

PISTOIA

Nel corso della cerimonia per il 172° anniversario della fondazione della Polizia di Stato sono stati consegnati i riconoscimenti conferiti dal Capo della Polizia al personale distintosi con merito in attività in servizio. Questi i premiati: vicequestore Antonio Fusco, ispettore Giuseppe Ferretti, assistente Maria Ylenia Genovese, sovrintendente Davide Bartolotta, ispettore Roberto Guariglia, ispettore Enrico Vannucchi, assistente Dario Di Gioia, agente scelto Simone Fortunato, sostituto commissario Giuseppe Tiscione, sovrintendente Giuseppe Ferro, sovrintendente Francesco Scuotto, assistente capo coordinatore Diego Dino Guida, sostituto commissario capo in quiescenza Franco Fazio Gigliotti, vice ispettore Marco Mingarelli, assistente capo Rocco D’Alaimo, assistente Marco Ciavardini, agente scelto Luca Ciavardini, agente Simona Mirijello. I riconoscimenti sono stati consegnati dal prefetto Licia Donatella Messina, dal sindaco di Pistoia Alessandro Tomasi, dal vescovo Fausto Tardelli, dal presidente della Provincia Luca Marmo, dal comandante provinciale dei carabinieri colonnello Stanislao Nacca, dal presidente del Tribunale di Pistoia Maurizio Barbarisi, dal comandante provinciale della Guardia di Finanza colonnello Stefano Lampone, dal sindaco di Montecatini Terme Luca Baroncini, dal comandante provinciale dei vigili del fuoco Fabrizio Priori, dal procuratore capo Tommaso Coletta, dal direttore della casa circondariale Loredana Stefanelli e dal tenente colonnello del Nembo Salvatore Lo Nigro. Oltre ai riconoscimenti consegnati ieri, nell’anno trascorso, sono stati concessi al personale della Polizia della provincia, 27 premi in denaro, 18 parole di compiacimento 13 medaglie di commiato e 60 fra encomi e lodi che saranno consegnati nel corso di una apposita cerimonia. La cerimonia di ieri è stata allietata dal contributo di un gruppo di studenti del Liceo Musicale Forteguerri con alcuni brani di musica classica.

Patrizio Ceccarelli