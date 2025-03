I finanzieri in cattedra: "A lezione di legalità"

PISTOIANei giorni scorsi circa cento studenti delle classi quinte della scuola "Pacini" sono stati protagonisti del progetto di "Educazione alla legalità economica" promosso dal comando provinciale della Guardia di Finanza e dall’ufficio scolastico provinciale per promuovere, tra giovani, la cultura della legalità economica e illustrare la missione istituzionale del Corpo. In questo incontro si è puntato il dito sulla necessità di far capire l’importanza della prevenzione per il tema dell’evasione fiscale, i pericoli che si nascondono dietro al commercio ed all’acquisto di prodotti contraffatti, alla pirateria video-musicale e informatica, all’uso di sostanze stupefacenti, ma anche per aiutare a meglio interpretare il delicato ruolo attribuito alla Guardia di Finanza. Nell’aula magna dell’istituto era presente il dirigente scolastico Marzia Andreoni, il professor Massimo Marseglia e il comandante provinciale della Gdf, Stefano Lampone mentre è toccato al capitano Dante Aquino ed altri esperti militari parlare a tu per tu con gli studenti. Questo, grazie anche alla proiezione di filmati dedicati, con specifici focus dal taglio più didattico.

Allo stesso modo, poi, si è affrontata la possibilità di arruolamento nella Guardia di Finanza, le prove concorsuali e i percorsi di studio e di crescita professionale che ne caratterizzano i diversi ruoli. "Ritenuta fondamentale anche l’esposizione arricchita dai finanzieri del Soccorso alpino S.a.g.f. – fanno sapere dal comando provinciale – che hanno portato la viva testimonianza del loro quotidiano impegno, per salvaguardare la vita umana e garantire la sicurezza in montagna, ma anche nel soccorso delle popolazioni colpite da disastri e calamità naturali. Molto apprezzate, poi, le dimostrazioni di abilità nella ricerca di persone e le prove di obbedienza del cane da soccorso Vicky, chiaro segno dell’elevatissimo livello di addestramento delle unità cinofile nel salvataggio di dispersi e infortunati, sia sulle montagne e nei boschi, che tra le macerie".