"Hill, così sono nato scrittore per ragazzi"

Le classi seconde della scuola media di Montale hanno incontrato Christian Hill, autore del libro per ragazzi "Il ladro dei cieli". Prima dell’incontro con lo scrittore, i ragazzi avevano letto in classe il libro insieme alle loro insegnanti Elenia Cundari, Laura Santanni e Martina Beneforti. Lo scrittore ha incontrato i suoi giovani lettori nell’auditorium della scuola ed ha ricevuto dai ragazzi dei disegni da loro realizzati ispirandosi ad alcune parti del libro. I ragazzi hanno poi rivolto all’autore molte domande, su come sono nati i suoi personaggi, sull’ambientazione e sui temi affrontati ma anche su come è nata la sua attività di scrittore per ragazzi. Christian Hill ha raccontato come la scrittura sia preceduta da un lavoro di studio e di documentazione. In particolare il dialogo tra l’autore e i ragazzi si è soffermato sulla storia del libro "Il ladro dei cieli", che riprende la vicenda del dirottatore Cooper, suggerita a Hill da un suo amico, anch’egli scrittore, Pierdomenico Baccalario. Hilla ha spiegato anche come funziona il processo di revisione editorial. "La cosa sorprendente – ha concluso Hill - è che spesso le parole del libro sono frutto dell’immaginazione dell’autore che poi genera nei lettori un’altra immagine diversa dalla sua".

Giacomo Bini