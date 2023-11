"Heroes and Monsters", domani esclusiva toscana. E venerdì "Divinile commedia" a tutto Rock

Imperdibile evento domani, giovedì 30 novembre, al Santomato Live con l’esclusiva, unica data toscana, degli "Heroes and Monsters", lo show con tre grandi musicisti di fama internazionale del calibro di Stef Burns da anni chitarrista di Vasco Rossi, Will Hunt batterista degli Evanescence e Tood Kerns, bassista del grande Slash. Lo spettacolo, destinato a un sold out, presenterà tutti i loro brani con una carica altamente rock, pronta a infiammare il pubblico. Archiviato un novembre di grandi ospiti, venerdì 1 si aprono le danze di dicembre con una grande macedonia musicale proposta nel format "Divinile commedia" che propone tutto il rock suonato e raccontato attraverso le copertine dischi più iconiche, accompagnati da una super band e tanti ospiti, mentre sabato 2, in occasione della Notte Rossa Arci arrivano i Bomba all’hotel, super acclamato tributo alla rocker Gianna Nannini. Una carrellata sui prossimi eventi dicembrini: il 7 Andrei Keki con la sua band, l’8 tributo ai Muse in compagnia dei Drones, il 9 dicembre i 2000’s Rock Party per una serata tutta da ballare. Jam session a tema il 14, mentre il 15 il Santomato cala l’asso con una ulteriore esclusiva, Renzo Rubino con la Piccola Sbanda. Il 16 dicembre torna a grande richiesta la musica di Radio Mitology con Disco Mitology ’70-‘80 suonata da Enrico Tagliaferri dj, mentre il 22 omaggio a Lucio Battisti e il 23 ritorno dei Rock In Movie. Galoppata verso la fine dell’anno con il contest delle band emergenti il 28, Banana Split il 29 e super veglione il 31 con cena seguita dal live degli 80 Voglia, musica anni Ottanta e dj set di Maurizio Program. Per prenotazioni cena e concerto, o solo concerto: 0573.760747, 333.4657051 o 345.6168318.

l.m.