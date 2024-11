Guccini presenta i suoi racconti al premio Ceppo

Sono cinque racconti, una sorta di Spoon River in prosa, l’ultimo volume di Francesco Guccini, Così eravamo. Giornalisti, orchestrali, ragazze allegre e altri paesi per strada (Giunti, 2024), che giovedì prossimo, il 5 dicembre alle 16.30, l’autore presenterà all’Auditorium Tiziano Terzani della biblioteca San Giorgio di Pistoia, per il premio internazionale Ceppo. Un evento che fa parte del programma della festa della Toscana e che vede la partecipazione del Consiglio regionale, del Comune di Pistoia, della libreria Giunti al Punto della città e del sostegno di Fondazione Caript. A presentare l’evento sarà Paolo Fabrizio Iacuzzi, presidente del Premio ed editor Giunti, e interverranno i giurati Alberto Bertoni (Università di Bologna), Filiberto Segatto (attore), Antonio Franchini (direttore della narrativa Giunti). È obbligatoria la prenotazione su [email protected]