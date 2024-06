Guazzelli sul podio . E’ il re delle preferenze

Il podio delle preferenze nelle elezioni comunali di Montale vede sul gradino più alto l’ex assessore ai lavori pubblici e candidato del centrosinistra Alessio Guazzini con 259 preferenze, sul secondo gradino ex aequo due candidati con 180 preferenze, vale a dire l’ex assessore al sociale Sandra Neri della lista di centrosinistra e la candidata della lista civica Montale Rinasce Cecilia Innocenti, presidente del Circolo Arci di Montale. Al terzo posto si colloca un candidato del centrodestra, Michael Paperetti, eletto per la prima volta in consiglio comunale con 160 preferenze. Il nuovo consiglio comunale sarà composto da dodici consiglieri della lista di centrosinistra "Montale concreta" del sindaco Ferdinando Betti, da tre consiglieri della lista civica di centrodestra "Noi per Montale", del candidato a sindaco Lorenzo Bandinelli, e da due consiglieri della lista civica "Montale rinasce" del candidato a sindaco Sandro Nincheri. Della maggioranza di centrosinistra faranno parte, oltre al sindaco eletto per il terzo mandato Ferdinando Betti, ad Alessio Guazzini e a Sandra Neri anche Francesco Barontini, esponente del partito socialista, con 135 preferenze, Bianca Mannelli (92 preferenze), Luisa Innocenti (79), Mascia Cecchi, vicepresidente di Italia Viva della Piana Pistoiese (77 preferenze), Marco Bernardini (68), Paola Pizzano (57), Salvador Righi, segretario comunale del Pd (55 preferenze), Alessandro Galardini della lista civica "Vivere Montale" (49 preferenze) e Tiziano Pierucci, assessore alla cultura uscente (45 preferenze). E’ prima dei non eletti Daniela Accorgi (38), seguita dagli altri non eletti Gianni Garbesi, ex consigliere con delega allo sport (32), Simona Becciani (31), Paola Meoni (19) e Adriano Borchi (9).

I due gruppi consiliari di minoranza sono così composti. Nella lista "Noi per Montale" di centrodestra siederanno in consiglio il candidato a sindaco Lorenzo Bandinelli, Michael Paperetti (160) e Renato Mele (81 preferenze). Il gruppo di "Montale rinasce" sarà costituito dal candidato a sindaco Sandro Nincheri e da Cecilia Innocenti (180 preferenze). Non siederà in consiglio comunale il candidato del centrodestra Alberto Fedi che è stato consigliere comunale per tre legislature e in un mandato, quello 2009-2014, anche presidente del consiglio comunale. Nel centrodestra la prima dei non eletti è Greta Cavaciocchi con 74 preferenze. Nella lista Montale Rinasce il primo dei non eletti è Gianfranco Masci con 116 preferenze.

Giacomo Bini