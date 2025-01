Guasto ai lampioni, strade buie: "Abbiamo messo i salvavita"

Problemi alla illuminazione pubblica del Comune di Abetone Cutigliano e il sindaco risponde alle critiche spiegando lo svolgimento dei lavori. "A Cutigliano e anche in diverse altre frazioni abbiamo problemi con l’illuminazione pubblica, le critiche che vengono rivolte all’Amministrazione sono giuste ma dovrebbero tenere conto che abbiamo ereditato impianti con notevoli problemi, ad esempio val la pena di rilevare che c’erano lampioni spenti da anni. Quando abbiamo affidato i lavori, il manutentore che li ha presi in carico ha rilevato che mancavano i salvavita e quindi ne ha provvisto i quadri nuovi. Trattandosi di un impianto molto vecchio è stato scoperto che c’erano infiltrazioni d’acqua che facevano saltare la luce, proprio in virtù del fatto che ora l’impianto era stato messo in sicurezza. Sosono state cambiate anche le teste dei lampioni, per fare si che l’intero impianto fosse uniforme, questo fatto però non è legato al disservizio. Chiediamo è di avere pazienza perché, prima, non avendo i salvavita c’era una situazione di pericolo anche semplicemente per chi si fosse appoggiato al palo sbagliato. I chilometri di linea sono oltre una decina, abbiamo deciso di fare una ricerca capillare e andare a risolvere il problema dove questo si verifica. Il problema che c’era prima, quello della sicurezza ora che ci sono i salvavita in tutti i quadri non c’è più e se qualcosa salta ci sono gli operatori che procedono immediatamente alla riattivazione. Gli impianti - conclude Bacci -risalgono a 60 anni fa e sono stati curati a suon di toppe, per la fine del mandato spero di aver risolto in via definitiva. La ditta che ha l’appalto ci sta lavorando e il Comune ci investirà altri 70mila euro, che però non sono sufficienti e ci sarà da reperirne altri".

Andrea Nannini