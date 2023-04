Acqua, guasto all’impianto di Selvascura: rubinetti a secco a Pistoia

Pistoia, 1 aprile 2023 – Un guasto elettrico all’impianto potabilizzatore di Selvascura (Pistoia) sta creando disagi ai cittadini per l’approvvigionamento di acqua. Per questo si sono verificati, nel pomeriggio di oggi 1 aprile, guasti e abbassamenti di pressione in un’ampia area di Pistoia.

I tecnici di Publiacqua sono al lavoro per ripristinare il servizio che ha coinvolto le abitazioni in via Gora e Barbatole, via Desideri e limitrofe. Abbassamenti di pressione anche nella zona del centro storico e di via Dalmazia. “La situazione tornerà a normalizzarsi non appena risolto il guasto e comunque entro la serata”, informa Publiacqua che si scusa con i cittadini per il disagio che pare sia stato causato dai forti temporali di questa notte.