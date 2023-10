Gli studenti dell’Einaudi in visita al "Nembo"

Gli studenti dell’istituto Einaudi sono stati ospiti dai paracadutisti di Pistoia. L’evento, organizzato lunedì 16 ottobre ha visto coinvolti circa 80 studenti della scuola nella sede del 183° reggimento paracadutisti "Nembo" all’interno della Caserma Giovanni Marini. Un vero e proprio open day dedicato agli studenti dell’indirizzo socio-sanitario. L’attività, coordinata con l’Ufficio scolastico provinciale, è stata organizzata con l’idea di mostrare ai ragazzi la possibilità di tradurre in pratica le materie oggetto di studio e che possono trovare applicazione all’interno di un’organizzazione quale l’Esercito Italiano. Per ottenere questo risultato, dopo l’emozionante momento dell’alzabandiera e il saluto da parte del comandante di reggimento, il colonnello Alessandro Vivarelli, i paracadutisti del Nembo hanno mostrato agli studenti caratteristiche e peculiarità degli aspetti sanitari nell’ambito militare. I giovani studenti hanno osservato anche le capacità tattiche esprimibili dalla forza armata tramite una dimostrazione che ha messo in evidenza la figura del soccorritore militare, caratterizzato da un’adeguata formazione presso la scuola di sanità dell’Esercito, quindi professionalmente preparato per intervenire in caso di necessità. L’evento si è concluso tra l’entusiasmo generale con l’idea di promuovere altri eventi simili che possano rafforzare il legame tra il reggimento e le realtà scolastiche del territorio.