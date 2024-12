Gli Orsi vanno ko contro il Tirreno

Altra battuta d’arresto per il Rugby Pistoia, nella penultima giornata della prima fase del campionato di Serie C 2024/25 andata in archivio pochi giorni fa. Il Tirreno Rugby ha infatti vinto 17-7, bissando in questo modo il successo ottenuto in precedenza nello scontro d’andata. Coach Valter Nutini ha schierato un XV composto da Anzuini, Salvadori, Tommasini, Ruffo, Panico, Montisci, Mazza, Vignali, Cascarano, Tonarelli, Evagelisti, Chiappini, Calabrese, Sordi e Lorenzi, con Nannini, Biscardi, Neri, Taglianetti, Lunardi, Pinferi e Toci. E la testa deve già andare alla sfida di domenica prossima: gli Orsi riceveranno infatti la visita del Clanis Cortona, in un match che si preannuncia tanto impegnativo quanto entusiasmante. Per capitan Evagelisti e soci, l’obiettivo sarà dunque quello di riscattarsi.

G. F.