Gli Juniores della Lampo Meridien proseguono nel duello col Forte

Il testa a testa tra gli Juniores regionali della Lampo Meridien e quelli del Forte dei Marmi continua nel girone B, con i primi che battono per 3-0 il Camaiore, ed i secondi che superano con lo stesso risultato il Casalguidi. Bene pure la Larcianese, che vince per 2-1 il derby giocato sul campo del Capostrada Belvedere. Male purtroppo Quarrata Olimpia, Pescia e Valdinievole Montecatini, battute da Atl. Lucca (3-1), Capezzano Pianore (3-0) ed Ac. Porcari (3-4). La prossima giornata ha in programma questi match: Ac. Porcari-Casalguidi, Forte dei Marmi-Capostrada Belvedere, Lampo Meridien-Capezzano Pianore, Larcianese-Don Bosco Fossone, Pescia-Atl. Lucca, Quarrata Olimpia-Valdinievole Montecatini.

Gli Allievi della Pistoiese superano per 2-0 la Maliseti Seano, e si avvicinano alla vittoria finale nel girone C: il vantaggio sull’Ac. Porcari adesso è di ben 8 punti. L’Olimpia Quarrata fa suo il derby col Capostrada Belvedere, grazie al successo per 1-3. Giornata no per Margine Coperta, Giovani Via Nova e MontecatiniMurialdo, superate da Valle di Ottavo (1-3), San Giuliano (3-0) e Zenith Prato (4-0). KO gli Allievi B di Merito della Margine, sconfitti per 2-1 dal Venturina. Queste sono le gare in programma nel prossimo turno: Giovani Via Nova-Lido di Camaiore, Maliseti Seano-Olimpia Quarrata, MontecatiniMurialdo-Margine Coperta, Pietrasanta-Capostrada Belvedere, Pistoiese-San Giuliano, Margine Coperta-Scandicci (B di Merito).

Grazie all’1-0 imposto al Pietrasanta, i Giovanissimi del Capostrada Belvedere si portano a -1 dal San Marco Avenza, primo nel girone C. Male Margine Coperta (5-0 col Montignoso) e Pistoia Nord (0-2 col Viareggio). Giovani Via Nova-Pistoiese finisce 0-4.

Simone Lo Iacono