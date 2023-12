Gli aiuti arrivano dalla Germania grazie alla gemellata Langenfeld

Arrivano anche dalla Germania, dalla città gemellata di Langenfeld, gli aiuti a Montale per i danni subiti dall’alluvione del 2 e 4 novembre. Il Comitato per i gemellaggi di Langenfeld ha versato 2mila 616 euro nel conto corrente di Montale Solidale destinato ai contributi per le famiglie e le imprese alluvionate. La cospicua somma è stata raccolta nel corso di una serata dedicata a Montale che si è tenuta nella città tedesca con una notevole partecipazione di pubblico. In quella occasione sono stati proiettati video e foto relative alla situazione del territorio montalese che erano stati inviati dal Comitato per i Gemellaggi di Montale. Ne è nato uno slancio di solidarietà da parte degli amici tedeschi di Montale che si è tradotto in molte spontanee contribuzioni private.

"Fin dai primi momenti dopo gli eventi alluvionali – dice Angela Stefanini, presidente del Comitato per i Gemellaggi di Montale – i nostri amici di Langenfeld ci hanno inviato molti messaggi di vicinanza, ma non si sono limitati a questo perché hanno mostrato concretamente la loro amicizia con una donazione in denaro per la quale siamo davvero molto grati. E’ la dimostrazione che i gemellaggi non si riducono solo a gite e pranzi insieme, ma creano legami profondi e reali fra le comunità". La generosità dimostrata da Langenfeld verso Montale coincide con la ricorrenza del decennale della firma del patto di gemellaggio tra le due città. I rapporti tra le due comunità sono iniziati anche molto prima della stipulazione formale del patto di gemellaggio che fu preceduto da un accordo di amicizia e da una serie di scambi e di visite che hanno permesso la creazione di relazioni personali oltre che istituzionali molto strette e frequenti.

Giacomo Bini