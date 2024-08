Addio a Giovanni Sarti, l'artista del legno

Quarrata (Pistoia), 26 agosto 2024 - Si è spento giovedì 22 agosto all’età di 84 anni Giovanni Sarti. Era ricoverato all’ospedale di Pisa per una grave malattia. Originario di Firenze, ma da molti anni residente a Olmi di Quarrata, era conosciuto in città come "L’uomo dei bastoni", per la sua abilità nel lavorare il legno, fabbricando con le proprie mani bastoni artigianali da passeggio e da escursione di varie misure, abbelliti con intarsi e figure di ogni genere. Ancora negli ultimi tempi si dilettava nel costruire piccoli oggetti utilizzando pezzi di legname di recupero, con l’aiuto di semplici arnesi e con vernici naturali. Rispettoso dell’ambiente e dei boschi, volontario di Legambiente Quarrata, si dedicava generosamente al territorio partecipando alle iniziative dell’associazione, ultima delle quali l’organizzazione delle prossime "Passeggiate del patrimonio del Montalbano". Opera sua è anche la casetta della cultura installata nel bosco della Magia, utile ai visitatori per scambiarsi materiale educativo. Vedovo, lascia due figlie, i generi e i nipoti che lo ricordano come nonno affettuoso e presente.

I familiari, proprio per ricordare la sua generosità, si sono detti favorevoli a collaborare con Legambiente Quarrata a un evento in cui dietro offerta libera saranno disponibili i bastoni di legno di Giovanni, e donare in beneficenza la cifra raggiunta. Giovanni Sarti, nel rispetto delle sue volontà, dalle cappelle del commiato della Misericordia a Quarrata stamattina 26 agosto verrà portato direttamente a Firenze per la cremazione.