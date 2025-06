Giovani talenti come Giak. Il Memorial tennistavolo

Grande successo per il "2° Memorial di Tennistavolo Giacomo Di Napoli" all’istituto comprensivo Bartolomeo Sestini di Agliana, scuola che Giacomo aveva frequentato e dove la palestra è intitolata a lui, in seguito alla sua tragica scomparsa, mentre si preparava ai mondiali di acrobazia in aliante. Il "2° Memorial di Tennistavolo Giacomo Di Napoli" si è svolto il 3 e 4 giugno al comprensivo Sestini, proprio nella palestra intitolata al giovane campione aglianese.

L’evento ha coinvolto ventisei studenti, che si sono sfidati con entusiasmo, impegno e spirito sportivo in un torneo sentito e partecipato. La vittoria è andata a Leonardo Palandri, della classe seconda G, che si è distinto per concentrazione, tecnica e determinazione. Leonardo ha saputo onorare al meglio lo spirito del "Memorial", dimostrando non solo abilità sportiva, ma anche rispetto e fair play, valori che Giacomo di Napoli ha sempre rappresentato. La premiazione si è svolta alla presenza della dirigente scolastica Angela Desideri, di alcuni docenti e della presidente dell’associazione "Giak nuotatore volante", Cristina Monzali, mamma di Giacomo. Accanto a lei, anche alcuni ragazzi e ragazze dell’Associazione, che continuano con passione il lavoro di memoria e testimonianza.

L’associazione "Giak nuotatore volante", lo ricordiamo, è stata fondata dai genitori di Giacomo, Gennaro e Cristina, per continuare a trasmettere i valori del loro unico figlio tragicamente scomparso a soli venti anni. L’associazione ha finalità solidaristiche e di utilità sociale, con progetti che riguardano le passioni di Giak: nuoto, volo, studio, equitazione e musica. Il "Memorial di Tennistavolo Giacomo di Napoli" unisce sport, ricordo e crescita e rende vivo l’esempio di Giacomo nei cuori dei giovani.

Nei giorni scorsi, ad Agliana si è svolta un’altra iniziativa per tenere viva la memoria di Giak e sostenere l’associazione, "Agliana in volo" (patrocinata dal Comune) svolta allo stadio Germano Bellucci, che ha portato più di cento persone a fare la bella esperienza di sorvolare Agliana in elicottero. Camillo Saracinelli, consigliere comunale aglianese e pilota di elicottero, che ha promosso la manifestazione, informa che parte del ricavato di questa emozionante giornata è stato donato in beneficenza all’associazione "Giak nuotatore volante". Saracinelli fa sapere che, tolte le spese che comprendono anche il trasferimento dell’elicottero, è stata devoluta all’associazione la somma di 500 euro.

"Ringrazio in particolare – riferisce Saracinelli - il 183° Reggimento Paracadutisti Nembo che si è mostrato disponibile, paziente e collaborativo per l’intrattenimento del pubblico nell’attesa dei voli e l’associazione "I Pinguini" di Quarrata che ha volato senza pretendere alcun contributo, essendo una giornata in memoria di Giak".

