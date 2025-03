Giovani e volontariato 52 mila euro di progetti. Una sfida al presente per cambiare il futuro

PISTOIAFinanziamenti a undici progetti nell’area di Pistoia, per un totale di 51.940 euro erogati. È questa la significativa cifra messa a disposizione per i vincitori del bando "Siete presente. Giovani e associazionismo", realizzato da Cesvot e finanziato da Regione Toscana-Giovanisì, in accordo con il Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale e col contributo delle 11 Fondazioni bancarie della Toscana. Il bando, giunto alla quarta edizione, punta a promuovere e qualificare il ruolo dei giovani nell’associazionismo toscano, dare forza e ruolo a una generazione nuova perché sia capace di rinnovare la proposta del Terzo settore, la sua capacità di radicamento sul territorio nonché di facilitare il ricambio generazionale all’interno delle organizzazioni.

"Gli undici progetti pistoiesi vincitori del bando – ha evidenziato l’assessore alle Politiche Giovanili del Comune di Pistoia Gabriele Sgueglia – coinvolgono tutte le aree di intervento del terzo settore. Vanno dalla cultura al sociale, dalla tutela del territorio all’ambiente, dall’inclusione sociale alla tutela dei diritti, dall’educazione all’attività per anziani". Un’iniziativa nella quale è protagonista, ogni anno, anche la Regione Toscana, come sottolineato da Bernard Dika, coordinatore Giovanisì-Regione Toscana: "Noi giovani non siamo solo il futuro, siamo il presente. Grazie a Giovanisì trasformiamo idee in cambiamento reale per le comunità. Questo bando di mezzo milione di euro è un investimento su chi ha voglia di fare la differenza oggi". Paolo Balli, direttore Cesvot, ha evidenziato con orgoglio il miglioramento dei numeri rispetto allo scorso anno: "Dei 235 progetti a livello regionale ne sono stati finanziati ben 98, così come a Pistoia hanno ricevuto un finanziamento 11 dei 22 progetti presentati".

"Fondazione Caript sostiene il volontariato giovanile - ha aggiunto Luca Gori, presidente di Fondazione Caript -, riconoscendone il valore per la crescita del territorio. Il bando Siete presente rappresenta un’opportunità vera per i giovani di partecipare attivamente alla vita della comunità, rafforzando il tessuto associativo locale. I risultati di questa edizione confermano il grande potenziale dei ragazzi e delle associazioni nel proporre idee innovative e di forte impatto sociale". Questi gli undici progetti vincitori: "In.gio.co. - Isieme ai Giovani Contro le dipendenze", ente capofila C.e.i.s, finanziato con 5.000 euro; "Ridimensionarsi ai borghi", ente capofila Terra Selvaggia Aps, finanziato con 4.640 euro; "Le Frottole, ironiche verità!", ente capofila Associazione To Groove Pistoia Aps, finanziato con 5.000 euro; "Trame Festival", ente capofila Arci Comitato Provinciale di Pistoia Aps, finanziato con 5.000 euro; "Progetto "l filo invisibile. Un racconto da seguire", ente capofila Circolo Arci del Popolo del Bottegone, finanziato con 5.000 euro; "La Gometa: un’esperienza di vita comunitaria per crescere insieme", ente capofila Associazione La Gometa Odv, finanziato con 5.000 euro; "IncontriAmici", ente capofila Amici di Francesco Odv, finanziato con 2.700 euro; "Sbi-Stare bene insieme", ente capofila Il Sole Associazione Down Pistoia Odv, finanziato con 4.600 euro; "Una marcia in più", ente capofila Associazione San Lorenzo Hand Made Aps, finanziato con 5.000 euro; "Don(A)zione", ente capofila Comitato Territoriale Csi Pistoia Aps, finanziato con 5.000 euro; "Associazioni in digitale", ente capofila Associazione Volontaria Pubblica Assistenza Croce Verde Pistoia Odv, finanziato con 5.000 euro.

Michele Flori