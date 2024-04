Giornata delle Idee. Verso il trofeo 2024. I giovani e le imprese. I progetti innovativi

I giovani e la nuova imprenditorialità. Come trasformare idee originali in una vera e propria impresa? Le start up innovative. Tutto pronto a Pistoia per la Giornata delle Idee. Il team degli studenti degli istituti superiori pistoiesi Itts Fedi Fermi e al liceo statale Niccolò Forteguerri stamani dalle 10 alle 13 nella sede di Cna Toscana Centro di Pistoia presentano le loro idee a una giuria di esperti al termine del percorso di educazione imprenditoriale etica Eye Ethics & Young Entrepreneurs promosso e organizzato da Artes Lab

In parallelo al corso di studi, hanno incontrato imprenditori ed esperti del settore in seminari e workshop imparando le basi dell’imprenditoria etica per provare poi a dar vita a una propria idea. Nella sede di Cna Toscana Centro una giuria di imprenditori ascolterà gli elevator pitch e studierà i progetti: il più originale, ma anche concreto e realizzabile vincerà il Trofeo Eye Migliore idea d’Impresa di Pistoia 2024 e saranno assegnate alcune menzioni speciali per partecipare all’assegnazione del Trofeo Eye Toscana 2024. Partecipano, tra gli altri: il vicepresidente di Artes Lab Matteo Forconi, il presidente di Cna Toscana Centro Claudio Bettazzi, il presidente Giovani Imprenditori Cna Toscana Centro, Gianmarco Barluzzi, il presidente del Gruppo Giovani Imprenditori di Confindustria Toscana Nord Alessandro Scalise , l’imprenditore dei Giovani Imprenditori di Cna Toscana Centro Gabriele Giaffreda, la Co-founder di Hubic Marketing e Ggi Confindustria Toscana Nord Giada Ciompi, il consulente nell’industria ferroviaria e consigliere di Artes Lab Massimo Marianeschi, i dirigenti degli Itts Fedi Fermi e Liceo Forteguerri professor Graziano Magrini e professoressa Anna Maria Coretti, il direttore di Eye Luca Taddei. Sono nove le idee selezionate per partecipare al contest. Ecco i titoli, gli autori e la scuola: "Luke" guida con intelligenza artificiale per non vedenti di Giada Amato, Lorenzo Baldecchi, Noemi Donnini, Simone Ruggeri, Stefano Voicu (Itts Fedi-Fermi e liceo Forteguerri); "Adaptify robot" per il recupero della scrittura e della mobilità dei disabili tramite controllo vocale di Samuele Angiovini, Giulio Pacini, Lorena Reitano, Giacomo Sellitto, Eleonora Tesi (Itts Fedi-Fermi e liceo Forteguerri); "Disco navetta", servizio notturno per il rientro a casa dei giovani di Lorenzo Antonini, Aurora Cardillo, Francesca Marchetti, Matteo Nesi, Alessia Tonini; "Itinerari Toscana App", per escursioni in moto-bici-trekking di Valentina Cangelosi, Andrea Di Mare, Niccolò Migliani, Emma Monterastelli, Tommaso Motroni.

E ancora: "Emporio toscano", un sito web per valorizzare prodotti toscani di Stella Bibaj, Sara Caloni, Prisco Pompeo, Alessandro Scelso e Francesco Vienni; "Speedy shop App", per la mappatura dei prodotti dei centri commerciali di Diletta Callaioli, Greta Finizzola , Giulia Forniti, Karine Menchi, Christian Pastore; "Speed alert", dispositivo per auto che segnala l’eccesso di velocità di Gabriele Jakej, Diletta Lolli, Juri Lucchesi, Serena Meloni; "Securdate App" che propone locali sicuri per appuntamenti di Dennis Elezi, Alessio Gori, Samuele Lorenzini, Francesca Noci , Caterina Tesi Francesca Noci; "Orto automatico", orto domestico per coltivare prodotti homemade genuini di Rachele Conti, Erika Nuti, Stefano Pomposi, Gabriele Pratola, Alessandro Villani.