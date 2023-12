Giornata degli scomparsi. Palazzi illuminati di verde per fare luce sul fenomeno

Nella serata di ieri la facciata dell’immobile dove hanno sede Prefettura, Questura e la sezione della Polizia Stradale è stata illuminata con il colore verde in occasione della ricorrenza nazionale della "Giornata dedicata agli scomparsi". Il Prefetto di Pistoia, Licia Donatella Messina, ha voluto sottolineare l’importanza di questa giornata anche mediante il coinvolgimento di tutti gli Enti che, a vario titolo, collaborano nelle operazioni secondo il piano provinciale di ricerca delle persone scomparse. Il fenomeno della scomparsa, che interessa tutte le fasce di età, risulta particolarmente preoccupante soprattutto per i minori, per i quali si è registrato un crescente aumento del trend negli ultimi anni. Per sensibilizzare e richiamare l’attenzione sul tema, l’ufficio del Commissario Straordinario per le Persone Scomparse ha realizzato una brochure (scaricabile dal sito della Prefettura) con la quale vengono fornite indicazioni sulle iniziative da adottare per prevenire l’allontanamento di persone con danno cognitivo e su come agevolarne la ricerca e il ritrovamento.

Un tema tristemente attuale a Pistoia, visto che siamo arrivati al quinto giorno dalla scomparsa dell’uomo di 89 anni della Montagna Pistoiese, di cui non si hanno notizie dal pomeriggio di venerdì. Anche questa mattina le ricerche continueranno, con il massimo dispiegamento di forze, nonostante la pioggia complichi sicuramente il lavoro dei cani. Resta la speranza dell’allontanamento volontario.

red.pt