Gioco d’azzardo come prevenirlo

Stamani, dalle 9.30 alle 11.30, nel foyer del teatro Moderno, secondo incontro di sensibilizzazione, informazione e prevenzione sul gioco d’azzardo. Il primo incontro si è svolto il 10 aprile, con la presenza del sindaco di Agliana, Luca Benesperi, di Luca Corsini Margheri (Spi-Cgil) e Patrizia Esposito (presidente Auser Agliana), dei relatori del Gruppo Incontro Pistoia, Giuseppe Iraci Sareri (direttore tecnico sanitario), Irene Brizzi e Michele Nesti che seguiranno tutto il percorso. Prossimi incontri il 22 aprile e il 10 maggio, sempre nel foyer del Moderno dalle 9.30 alle 11.30. L’ingresso è libero. E’ un progetto attuato in sinergia da Spi-Cgil lega Montale, Agliana, Quarrata e Spi provinciale, Auser di Agliana e Gruppo Incontro di Pistoia, che nasce dalla consapevolezza che il gioco d’azzardo è diffuso in modo capillare, in tutte le fasce della popolazione compresi gli anziani. "Risulta un incremento di persone che sviluppano un vero e proprio “Disturbo da gioco d’azzardo“– rileva il segretario Spi-Cgil della Piana, Luca Corsini Margheri -. E’ una scelta da parte di una persona, ma i disagi e le difficoltà che possono affliggere il singolo giocatore, inevitabilmente coinvolgono tutti i componenti della famiglia. Tra gli obiettivi del progetto, la ricostruzione e l’aggiornamento della sua diffusione tra la popolazione over 65. Saranno promosse – fa sapere Corsini Margheri – azioni specifiche di sensibilizzazione, informazione e prevenzione nell’ambito specifico per over 65. L’avvio del percorso pratico delle azioni del progetto è fissato dalla seconda metà di aprile e ci aspettiamo di rendere consapevole e partecipe questa popolazione, per combattere e debellare questo drammatico fenomeno".

Piera Salvi