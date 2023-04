Giardino Zoologico boom Una Pasquetta da record "Ora continuiamo così"

"Un’ottima Pasquetta, una di quelle dell’epoca pre-covid, e con questo avrei già detto tutto". Sorride Paolo Cavicchio, direttore del Giardino Zoologico di Pistoia, così come sorridono i volti dei tantissimi bambini con gli occhi sgranati mentre avvistano il loro animale preferito. "Complice il fatto che climaticamente oggi si sono verificate delle congiunture molto positive, ieri la giornata è stata incerta a tratti ha anche piovuto, molti hanno dedicato la giornata del lunedì di Pasqua per la visita del Giardino Zoologico come tradizionale gita fuori porta. Una giornata di quelle che speriamo di ripetere anche il 25 aprile, ma difficilmente si concretizzano queste combinazioni". Tra la spensieratezza dei visitatori e la soddisfazione per la direzione del parco "perché con queste giornate si risanano le ferite molto profonde che il biennio 20-21 aveva lasciato, con le chiusure imposte proprio durante queste tipiche giornate, fondamentali per il nostro parco - ha spiegato Cavicchio -. Siamo contenti che già da quest’anno possiamo metterci alle spalle tutta quella pandemia che ha alterato la normale vita e quindi il normale flusso del giardino zoologico. Siamo felici che tante famiglie ancora ci scelgono come meta per trascorrere una giornata all’aria aperta e perché no, anche conoscere qualcosa in più sugli animali". Gli oltre 5000 visitatori del Giardino Zoologico in questo Lunedì di Pasqua sono arrivati in maggioranza dalla zona dell’alta Toscana ma anche tanti da altre regioni, turisti che si trovavano a visitare zone limitrofe. "Devo dire che ho visto anche tanti pistoiesi - ha concluso Cavicchio - che hanno scelto proprio questa giornata in virtù del fatto che comunque oggi avrebbero trovato pubblico e file ovunque, quindi si sono presi il tempo per farci visita, per rimanere vicino a casa. Comunque, come spesso accade, un 25 - 30 per cento viene dall’area metropolitana, Firenze, Prato, Pistoia, Empoli, un altro 25% viene dalla zona occidentale della Toscana, e il resto dalle regioni vicine come Emilia-Romagna, Liguria, Umbria". Le informazioni e gli orari di apertura sono consultabili sul sito www.zoodipistoia.it.

Gabriele Acerboni