Gara enduro annullata Albergatori infuriati "Decisione improvvisa In fumo migliaia di euro"

Una competizione di enduro di livello internazionale che avrebbe portato sul territorio centinaia di concorrenti, con ricadute economiche positive per l’intera area. Non è detto che non possa essere recuperata, ma non si terrà certamente domani come da programma iniziale. Ed è per questo che alla delusione degli sportivi si è affiancata quella degli albergatori che hanno visto svanire di punto in bianco una prospettiva di guadagno da migliaia di euro. La tappa pistoiese del ’Trofeo Enduro Ktm 2023’ è insomma stata annullata a settantadue ore dal via: a darne la notizia è stata la stessa Ktm, due giorni fa. "Con rammarico e per cause indipendenti dalla propria volontà, Ktm informa che la prima tappa del Trofeo Enduro 2023 è stata annullata – si legge nel comunicato ufficiale della società – lo staff di Ktm, insieme al Motoclub Valdibure organizzatore dell’evento e alla Fmi, è già al lavoro per recuperare la tappa nel corso della stagione". Ktm non fa riferimento alle cause dell’annullamento che sarebbero a quanto sembra da ricercare lungo il percorso di 80 km che avrebbe visto gli sfidanti partire dalla città ed attraversare le zone collinari e montagna, per poi tornare. Dopo gli esposti presentati da più cittadini, l’intervento della Forestale avrebbe accertato una serie di criticità in alcuni punti del circuito (fra i quali il passaggio su terreni privati) suggerendo di fatto la scelta di un itinerario alternativo, che non poteva essere completata in pochi giorni.

Tutto da ri-calendarizzare quindi, con buona pace dei titolari delle strutture ricettive del territorio che non l’hanno presa affatto bene. "Avevamo più di quaranta camere prenotate, molte delle quali da mesi. Eravamo sold out – ha commentato ad esempio Veronica Bozzi, dell’Hotel Villa Cappugi –. Prenotazioni che sono state ovviamente disdette: migliaia di euro di mancati guadagni, senza considerare le spese sostenute in anticipo sapendo di dover accogliere al meglio decine di clienti. Da cittadina mi spiace anche per come Pistoia uscirà da questa storia". Dello stesso avviso Sara Pasquetti di Palazzo 42, che ha puntato il dito sul tempismo della comunicazione. "Nessuno ci ha detto dell’annullamento della corsa: l’ho scoperto a mie spese quando ho notato che nelle scorse ore un numero sempre crescente di clienti stava annullando le prenotazioni – ha aggiunto – assurdo poi che tutto ciò sia successo a pochissimi giorni da una manifestazione per la quale ci siamo trovati a dover rifiutare almeno quindici altre richieste, viste le camere occupate". La kermesse potrebbe essere potenzialmente recuperata in primavera inoltrata. "Il Comune ha provato fino all’ultimo a permettere lo svolgimento della gara – il commento del sindaco Alessandro Tomasi e della giunta – a seguito di numerosi esposti presentati dopo la comunicazione della Forestale, non è stato possibile autorizzare il passaggio dei concorrenti alcuni tratti, in particolare quelli privati. Pertanto, di concerto con l’organizzazione, abbiamo concordato di posticipare la gara in modo da valutare i tracciati possibili".