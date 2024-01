Futsal Pistoia va ancora ko. Vince il CDM

Patetta ha accorciato le distanze quando gli ospiti avevano ormai calato il poker, ma il gol non è bastato per riaprire davvero la contesa. E la Nuova Comauto Pistoia ha fatto registrare una nuova battuta d’arresto, nella diciassettesima giornata del campionato di Serie A2 Elite 2023/24 di futsal. Un incontro che vedeva gli uomini di Emiliano Biagini ospitare il CDM Futsal. I genovesi partivano con i favori del pronostico, stazionando praticamente in zona playoff. E lo hanno rispettato, riuscendo ad andare in vantaggio ed imponendosi alla fine con per 6-1. Per gli arancioni, ormai sempre più ultimi nel girone A del torneo, si tratta della sedicesima sconfitta in altrettanti incontri. E a questo punto, la situazione è sempre più preoccupante. Ecco quindi che la pausa ormai imminente servirà a guardarsi negli occhi, a ricaricare le batterie e a scuotersi. Iniziando da quella che sembra idealmente l’ultima chiamata, ovvero lo scontro-salvezza con l’Altovicentino Futsal in programma in Veneto il prossimo 10 febbraio. Non si tratterà di una vera e propria ultima spiaggia, ma una vittoria sarà necessaria soprattutto per il morale.