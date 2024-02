"Focus su sanità e ambiente: iniziativa Spi Cgil-lega pensionati a Quarrata"

Oggi, al Parco verde di Olmi, mattinata tutta dedicata ad affrontare i problemi legati alla difesa della sanità pubblica e alla tutela dell’ambiente. L’iniziativa è organizzata da Spi Cgil-lega pensionati di Agliana, Montale e Quarrata, nell’ambito della ormai consolidata "Festa LiberEtà", la rivista mensile del sindacato dei pensionati. I lavori iniziano alle 9.30 fino alle 13. Dopo un’introduzione di Luca Corsini Margheri, segretario della lega Spi-Cgil, si terrà una tavola rotonda sul tema "Difesa della sanità pubblica e tutela del territorio" alla quale prenderanno parte Marisa Grilli (segretaria Spi Toscana), Marco Niccolai (consigliere regionale) e Marco Furfaro (parlamentare). Coordina il dibattito Francesco Rossano, giornalista di Tvl. Al termine sono previsti interventi da parte del pubblico. "Cercheremo di affrontare argomenti importanti per tutti, ma soprattutto per gli anziani – spiega Luca Corsini Margheri -. Per la tutela del territorio sarà toccato anche il problema dei cambiamenti climatici, per la difesa della salute pubblica dobbiamo considerare la carenza di servizi, in particolare per quanto riguarda i centri di riabilitazione a livello territoriale. Capita spesso che gli anziani debbano recarsi fuori provincia per le riabilitazioni, con notevoli disagi e maggiori costi. E’ un’opportunità per studiare anche alternative per rispondere alle esigenze degli anziani". Una iniziativa aperta a tutti.

Piera Salvi