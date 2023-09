Focus agricoltura e forestazione La ricetta di La Pietra e Capecchi

"Agricoltura e forestazione: traino per rilancio e sviluppo", questo il titolo dell’incontro organizzato dal circolo Fratelli d’Italia di Marliana in collaborazione con il gruppo consiliare Noi per Marliana alla presenza del sottosegretario all’agricoltura Patrizio La Pietra e del consigliere regionale Alessandro Capecchi. L’evento, aperto dalla presidente del circolo Giada Calistri e dal vicepresidente Riccardo Baldi, ha visto la partecipazione dei rappresentanti di Coldiretti, Cia, Anci e Confragricoltura. E’ stato un momento di condivisione dei problemi relativi al territorio e che si estendono anche a buona parte del territorio provinciale. Molteplici gli argomenti trattati:dell’agricoltura al vivaismo, dalla forestazione alla fauna selvatica. Presenti anche il sindaco di Marliana con l ‘assessore all’agricoltura e sindaci e rappresentanti di alcuni comuni del pistoiese, oltre ai due rappresentanti della lista Noi per Marliana Jonathan Innocenti e Massimiliano Danesi. Fondamentale intervento di un rappresentante dell’associazione boscaioli che ha spiegato che, a causa di normative troppo vecchie e regolamenti troppo complessi che hanno portato ad un innalzamento dei costi, il loro mestiere rischia di scomparire.

L’intervento di Federcaccia e la presenza dei rappresentanti delle squadre dei cacciatori ha permesso di ribadire con forza l’importanza della collaborazione tra il mondo dell’agricoltura e quello della caccia. A chiusura il consigliere regionale Capecchi ha spiegato cosa si sta facendo a livello regionale e cosa si potrebbe ancora fare, mentre il Sottosegretario La Pietra ha chiarito la posizione del Governo e ha ribadito il suo impegno per apportare miglioramenti ad un settore particolarmente sofferente, concludendo con un inciso su cosa verrà fatto per il contenimento e debellamento della pericolosa peste suina. Il circolo Fdi di Marliana ci tiene a ringrazia tutti i partecipanti con una menzione particolare al tenente colonnello dei carabinieri forestali Fernando Baldi per la sua fondamentale presenza e per il lavoro che con i suoi uomini svolge ogni giorno.

