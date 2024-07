Finanziamenti alla Provincia. L’attacco del centrodestra: "Perso un milione e mezzo"

Toni alti della polemica all’interno del consiglio provinciale dopo le accuse lanciate dal gruppo di minoranza "Provincia per tutti" (composto dai consiglieri Francesca Capecchi, Salvatore Patanè, Cinzia Cerdini, Lorenzo Vignali ed Emanuela Checcucci), che "dopo un accesso agli atti" ha messo in evidenza come l’ente di piazza San Leone avrebbe perso significativi finanziamenti. Nello specifico, 253mila euro della Regione per il ripristino del ponte sul fosso Rosso lungo la SR436 e sul fosso Agnese a Larciano ma, soprattutto, un milione e 165mila euro di fondi Cipess per interventi sul raccordo di Pistoia, il torrente Nievole ed il sovrappasso Bacchettone.

Una presa di posizione sulla quale era lecito attendersi una presa di posizione da parte della Provincia, viste le accuse tutt’altro che leggere mosse da parte dei consiglieri di centrodestra. Ma, almeno nella giornata di ieri, non è arrivata nessuna nota ufficiale da parte della presidenza. "Questo problema – dicono i consiglieri di ’Provincia per tutti’ – si aggiunge alla già nota vicenda dell’ingiunzione di pignoramento per l’Imu non pagata dalla Provincia al Comune di Pescia. Questo episodio rappresenta un ulteriore segnale delle difficoltà amministrative e finanziarie che stiamo affrontando. Siamo consapevoli del fatto che la struttura della provincia sia sottodimensionata e che il personale sia sottoposto ad un grande carico di lavoro".

Una vicenda che, secondo il gruppo di minoranza, si va ad incastrare anche con gli equilibri fragili interni all’ente come procedimenti disciplinari verso figure apicali fra dirigenti e funzionari ed anche un licenziamento con annessi contenziosi legali: argomenti sui quali, finora, la Provincia non ha mai dato aggiornamenti a riguardo.

"La perdita di finanziamenti così importanti denota uno scarso controllo da parte della politica e una evidente mancanza di gestione organizzativa dell’ente – proseguono i consiglieri del centrodestra – il presidente non ha gestito la vicenda con la massima trasparenza, tant’è che abbiamo dovuto fare accesso agli atti per ottenere queste informazioni". Dalla necessità di volerci vedere chiaro sull’argomento all’affondo politico, diretto e mirato, nei confronti dei dem il passo è breve. "È l’ora – concludono " – che il Pd si assuma pubblicamente la responsabilità del malgoverno della Provincia che ha portato a queste gravi perdite finanziarie. Chiediamo che vengano intraprese immediate azioni correttive".