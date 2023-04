Marco Furfaro ha 42 anni, è aglianese, figlio di un dipendente Enel e di un’operaia. Ha frequentato l’istituto Aldo Capitini e poi si è laureato in Economia aziendale all’Università di Firenze nel 2004. Poi ha lavorato come cooperante a Mostar e, successivamente, a Bruxelles è stato per quattro anni collaboratore dell’europarlamentare Umberto Guidoni. Ha dato vita, con Laura Boldrini, alla rete Futura. Nel marzo 2019 ha aderito al Pd, entrando in direzione nazionale. Nelle elezioni politiche del 2022 Furfaro è stato eletto deputato nel Partito democratico. Alla fine del 2022 è stato approvato un suo emendamento alla legge di bilancio che proponeva il reddito alimentare.

A gennaio 2023 è stato nominato portavoce nazionale della mozione Schlein per le primarie del Pd, che ha poi portato all’elezione di Elly Schlein alla segreteria nazionale. Furfaro è residente ad Agliana e mantiene un forte legame con il territorio dove è cresciuto e con Pistoia. Tra i suoi obiettivi c’è anche quello di ricucire le ferite che hanno diviso il centrosinistra.

"Sono orgoglioso per la nomina di Marco Furfaro – dice Guido Del Fante, ex segretario dem di Agliana, che anni fa aveva abbandonato il partito e poi è tornato nel Pd, sostenendo Elly Schlein alle primarie – Una nomina meritata per la qualità del lavoro svolto sul territorio, compreso il nostro, e per la persona preparata e attenta che è Furfaro. La delega alle iniziative politiche del Pd, welfare e contrasto alla diseguaglianza saprà sicuramente portarla avanti al meglio".

Piera Salvi