Ferrovie dello Stato. I profili richiesti

Assistenti lavori per la realizzazione di opere civili, verificatori degli impianti di stazione, neolaureati da inserire nell’area sistema di gestione integrato sicurezza, ambiente ed energia. Questi i tre profili richiesti dal gruppo Ferrovie dello Stato con sedi di lavoro anche in Italia centrale. In dettaglio, gli assistenti lavoro opere civili saranno inseriti nella direzione operativa di Italferr spa. Per accedere alla selezione occorre avere esperienza di almeno due anni nella mansione ed essere in possesso di diploma di istituto tecnico o laurea nell’area dell’architettura o dell’ingegneria edile, civile ambientale o dei trasporti. I verificatori degli impianti di stazione lavoreranno nella direzione stazioni in capo a Rfi spa. Tra i requisiti: laurea magistrale in ingegneria, iscrizione all’ordine degli Ingegneri (sezione A) e comprovata esperienza nel ruolo o in ruoli analoghi, buona conoscenza della lingua inglese. L’assunzione è a tempo indeterminato. Per quanto riguarda i neolaureati da inserire nell’area di sistema di gestione integrato, lavoreranno per Busitalia, nella direzione tecnica con sede a Firenze. Anche in questo caso l’assunzione è a tempo indeterminato. Tra i requisiti: laurea magistrale in ingegneria ambientale, ingegneria civile o scienze ambientali, conoscenza dell’inglese almeno a livello B2 e disponibilità a trasferte su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e per candidarsi: fscareers.gruppofs.it. A questo indirizzo i candidati troveranno anche consigli utili su come affrontare l’iter di selezione, in particolare come presentare un curriculum efficace e come sostenere il colloquio motivazionale e il colloquio tecnico professionale.