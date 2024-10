Fc Pistoiese e gli ’Insuperabili’. Primo open day al Frascari: "Lo sport è anche inclusione"

Un pomeriggio per far conoscere a tutta la città la realtà degli "Insuperabili". Quest’oggi, a partire dalle ore 16, il "Frascari" ospiterà il primo open day dell’associazione nata nel 2012 con l’obiettivo di far praticare attività sportiva a ragazzi con disabilità. L’evento segna la prima importante tappa del progetto di collaborazione tra Insuperabili e Fc Pistoiese, annunciato dal presidente arancione Sergio Iorio fin dalla sua prima uscita pubblica lo scorso giugno.

"Conosco gli Insuperabili da molti anni - ha affermato il numero uno dell’Olandesina - e quando abbiamo preso in mano la società la sinergia con l’associazione è nata in modo naturale e spontaneo. La mia speranza è che questo rapporto di collaborazione con gli Insuperabili fornisca un’enorme opportunità alla città e per farlo coinvolgeremo in modo continuo le istituzioni, così che Pistoia possa acquistare un’importante vetrina anche in chiave nazionale. Durante tutta la stagione saranno svolte attività per preparare i ragazzi a prendere parte ad un campionato nella stagione 2025/26". Nell’open day odierno, chiunque potrà conoscere e toccare con mano le metodologie e il lavoro svolto dagli educatori e dagli istruttori di Insuperabili, che da sempre opera nel tentativo di stringere un legame sempre più forte tra atleti disabili e normodotati.

"Con questa giornata comincia ufficialmente la nostra avventura a Pistoia - ha spiegato Davide Leonardi, presidente e fondatore di Insuperabili -. La nostra storia nasce a Torino dodici anni fa e oggi siamo presenti in 20 città disseminate in tutta Italia. La sinergia con la società arancione è nata dall’idea di Sergio Iorio, che ha intravisto nella ripartenza del calcio a Pistoia la possibilità di unire un forte senso di responsabilità sociale. La nostra associazione è venuta alla luce proprio con la volontà di avvicinare i disabili allo sport attraverso l’aiuto di un team composto da collaboratori sportivi, psicologi ed educatori".

Un aspetto fondamentale in cui Insuperabili crede fermamente è la condivisione degli spazi assieme agli atleti normodotati: "Svolgeremo le nostre attività nelle stesse strutture in cui si allenano le giovanili e la prima squadra - ha proseguito Leonardi -. Questa vicinanza porterà a far conoscere la nostra realtà da molto vicino e a generare un’inclusività che dev’essere un perno della nostra vita quotidiana. Tante volte, nel nostro piccolo, non ci accorgiamo di chi ci sta attorno e di chi è meno fortunato. Con la nostra associazione ci piacerebbe creare un’unica grande famiglia arancione. E’ una missione stimolante che va a braccetto con le grandi ambizioni della Pistoiese di tornare tra i professionisti. Noi vogliamo che il calcio e lo sport siano veramente di tutti e anche per questo faremo delle iniziative specifiche per coinvolgere la tifoseria".

Michele Flori