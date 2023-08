Fattoria Casalbosco, vino e natura Un evento per grandi e piccoli La Fattoria Casalbosco organizza un evento il 10 settembre, dedicato a grandi e piccini, per vivere in prima persona il "Ciclo del Vino". Bambini potranno partecipare alla vendemmia manuale e fare merenda all'aperto. Adulti potranno visitare la cantina e degustare vini pregiati. Prenotazione obbligatoria.