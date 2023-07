Extramangiando a Maresca, 19° edizione e tanti sapori da scoprire!

Maresca si anima con il profumo del cibo: dopo un quarto di secolo dalla nascita, Extramangiando celebra domani, domenica 2 luglio, la 19° edizione. Protagonisti della kermesse la Macelleria Giovannetti, Il Fresco food e drink, Unicoop Montagna Pistoiese, Hotel la Pace, L’angolo sfizioso, Quartieroni eno macelleria, l’Orto di nonno Ago, Dodo pizzeria, Bar Karisma , Bar Maresca, Slow Food e la Fabbrica del Gusto, che hanno confezionato un’offerta stuzzicante. Saranno presenti con i loro stand anche le associazioni che hanno collaborato con la Pro Loco Maresca, organizzatrice della giornata: Scoiattoli Off Road e Pubblica Assistenza, con l’aiuto di Quelli del Carnevale. Tra gli eventi collaterali saranno presenti i mercatini del riuso e lo stand della Casa Famiglia con la vendita di oggetti prodotti dagli ospiti. Nessun problema per le automobili perché sarà utilizzabile il parcheggio della Coop in via Risorgimento, dalle 16 alle 21. La manifestazione affonda le sue radici negli ultimi anni del secolo scorso, quando a fondarla furono la Cna e lo Slow Food, l’organizzazione è poi stata seguita dalla Pro Loco per un periodo e da Extrad’arte per un altro. A distanza di così tanti anni possiamo dire che si è trattato di un esperimento riuscito. L’ingresso è gratuito e si paga solo quello che si mangia e beve: primi, secondi, dolci, salati e bevute preparati dalle aziende e dai locali della Montagna.

Andrea Nannini