Estra, ora si fa sul serio. Con Tortona è un vero test

Sono stati oltre 350 i tifosi che hanno seguito l’allenamento dell’Estra Pistoia. La voglia di stare vicino alla squadra e la curiosità di vedere all’opera Eric Paschall hanno fatto da cassa di risonanza. E, allora, applausi convinti all’entrata in campo della squadra e poi tutti concentrati a seguire l’allenamento. Occhi puntati, ovviamente, su Paschall che naturalmente non può essere al top della condizione ed ha bisogno di ritrovare il feeling sia con il campo che con i ritmi di gioco. Un allenamento intenso in vista dell’appuntamento di questo fine settimana con il Trofeo Lovari al PalaTagliate di Lucca, dove sono pronti ad accendersi i riflettori sulla nona edizione. Uno dei più importanti tornei della pre season della Serie A, che vede al via Napoli, squadra detentrice della Coppa Italia, e tre squadre che hanno disputato i playoff nello scorso campionato come Derthona Basket, Reyer Venezia e Pistoia. Si inizia oggi alle 18.30 con Venezia-Napoli e poi alle 21 Derthona-Pistoia. Domenica agli stessi orari le finali.

Un altro test importante per i biancorossi contro formazioni che ritroverà in campionato: Napoli sarà l’avversario contro cui Pistoia inizierà la stagione. Si può dire che si tratta di una sorta di antipasto in visto della prima portata, ma non per questo meno importante. L’Estra nel primo confronto contro una squadra di pari categoria è uscita con una sonora sconfitta, cose che capitano soprattutto quando si tratta di gare amichevoli e quando una squadra è del tutto nuova. Oggi contro Tortona ci vuole un passo in avanti non tanto in termini di risultato ma di approccio alla partita, di modo di stare in campo, di comprensione degli schemi di gioco e di traduzione sul campo. È vero che la squadra è al completo solo da pochi giorni, Paschall è appena arrivato ed anche se farà parte della squadra non è dato sapere se scenderà in campo questa sera contro Tortona, ma dal momento che il campionato sta per iniziare è bene iniziare a mettere fieno in cascina.

L’avversario di turno, Tortona, è una squadra che ha allestito un roster decisamente competitivo, profondo e con un buon mix tra italiani e stranieri. Coach Walter De Raffaele non ha certo bisogno di presentazioni avendo già dimostrato tutto il suo valore in questi anni alla guida della Reyer Venezia; il modo di giocare delle sue squadre è ormai conosciuto così come la sua grande professionalità e conoscenza del basket. Un test decisamente probante, quindi, per Pistoia che si troverà di fronte un avversario per nulla facie da affrontare, una partita dalla quale i biancorossi potranno trarre indicazioni significative.

Maurizio Innocenti