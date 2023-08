Estemporanea di pittura immersi nel bosco Visite guidate all’Orto botanico dell’Abetone

Da secoli la natura e il paesaggio ispirano la creatività dell’uomo che, vittima di tanto fascino, finisce per raccontarli attraverso il colore e la tela. Sabato e domenica prossimi chi lo vorrà potrà visitare l’Orto botanico di Abetone dalle 9.30 alle 18, scegliere il soggetto naturale preferito e quindi dipingerlo, rimanendo immersi in quel bellissimo contesto con la Val Sestaione a far da cornice. I migliori disegni verranno premiati la domenica alle 17 da una commissione di esperti naturalistici e di arte; per iscriversi c’è tempo fino a venerdì 4 agosto. Il regolamento di "Arte in Orto" è disponibile sul sito dell’Ecomuseo (www.ecomuseopt.it); per iscriversi chiamare il numero verde 800.974102.