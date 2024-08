Estate all’Ecomuseo della montagna. Arte, storia ed escursioni nei boschi

Il ricco programma di agosto dell’Ecomuseo prosegue oggi sabato 3 e domenica 4 dove, l’Orto Botanico Forestale di Abetone, nel Comune di Abetone Cutigliano, dalle 9.30 alle 18, accoglierà grandi e piccini alla seconda edizione del concorso di disegno naturalistico "Arte in Orto". Sotto la guida dello staff dell’Orto, le due categorie partecipanti, junior e adulti, sceglieranno durante la visita il loro soggetto preferito per poi riprodurlo. I lavori saranno valutati da una commissione: i migliori saranno premiati domenica 4 alle 17 e resteranno esposti all’Orto Botanico fino alla sua chiusura, 8 settembre 2024. Oggi alle 15, la Riserva Naturale Biogenetica di Acquerino, nel Comune di Sambuca Pistoiese, è pronta ad inaugurare gli interventi di manutenzione straordinaria del sito archeologico medievale di Glozano. Ma l’evento più importante del fine settimana, è sicuramente il Campionato della Bugia, con tanti eventi collaterali: e così stasera alle 20.30 nella Piazza della Chiesa di Le Piastre sarà presentato e proiettato "Miseria in cantina", un cortometraggio realizzato dall’Ecomuseo e dalla Fabbrica Artistica Alto Pistoiese, frutto del lavoro svolto durante il laboratorio sperimentale di cinema "L’Ecomuseo fa ciak!", guidato da Michele Pagliai e Biancalisa Nannini, che ha coinvolto un gruppo di abitanti locali nella creazione di una speciale opera cinematografica. Ingresso libero. Domenica 4 agosto 2024, in occasione della 48°esima edizione del Campionato della Bugia, la Ghiacciaia della Madonnina sarà eccezionalmente aperta al pubblico anche la mattina, dalle 10 alle 13. Per maggiori informazioni contattare il numero verde 800 974102 o consultare il sito www.ecomuseopt.it/i-nostri-eventi-agosto-2024/ Associazione Ecomuseo della Montagna Pistoiese.

Andrea Nannini