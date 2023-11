Esce per un’escursione, si fa male alla gamba. Salvata dal Sast

Sambuca Pistoiese (Pistoia), 15 novembre 2023 – Era uscita per un’escursione, ma la sua poteva trasformarsi davvero in una brutta avventura. I tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico della Toscana sono intervenuti nel pomeriggio di oggi, 15 novembre, nei boschi tra la località Pracchia e Lagacci, nel comune di Sambuca Pistoiese, per un'escursionista infortunata.

La donna, 64 anni, stava facendo un'escursione con un gruppo quando è scivolata sul sentiero infortunandosi ad un arto inferiore. Impossibilitata a continuare il percorso ha deciso di chiamare i soccorsi. Sul posto è intervenuta una squadra di tecnici del Soccorso Alpino della Stazione Appennino, Vigili del Fuoco e Soccorso Alpino Guardia di Finanza. L'infortunata è stata caricata su barella e trasportata fino al paese di Lagacci dove attendeva l'ambulanza della Pubblica Assistenza di Maresca.