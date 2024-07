Erba troppo alta in via Garibaldi: "E’ un pericolo"

L’erba lungo via Garibaldi è cresciuta fino ad altezza d’uomo, riduce l’ampiezza della carreggiata e costituisce un disagio e un pericolo per la circolazione. E’ il tratto di via Garibaldi di proprietà della Provincia di Pistoia che è molto trafficato essendo il principale collegamento tra l’abitato di Montale e la Stazione, ma anche tra la zona industriale di Montale e i centri vicini. L’erba è così alta e sporge verso l’interno della strada tanto da sovrastare e rendere quasi invisibile perfino il palo e il cartello della fermata dell’autobus. La strada è pressoché inagibile per i pedoni che, mancando del tutto i marciapiedi, e anche una banchina, dovrebbero camminare nel mezzo della carreggiata. In pochi però hanno l’ardimento di percorrere a piedi via Garibaldi dato il pericolo di essere investiti. Ma anche per chi viaggia in bicicletta o in motorino, per non parlare dei monopattini, c’è la necessità, data l’invadenza della vegetazione, si spostarsi di molto dal lato destro della strada con il pericolo di essere urtati dalle auto e dai mezzi pesanti in transito. Vicino al distributore di benzina Ip è cresciuto, al bordo della strada, un piccolo canneto la cui altezza considerevole ostruisce la visibilità per chi esce dallo spazio del distributore e si immette in via Garibaldi. Dati gli alti volumi di traffico, specialmente nelle ore di punta della mattina e del tardo pomeriggio, la strada diventa davvero molto insidiosa e gli utenti sono chiamati a una grande attenzione e a un supplemento di prudenza. Un’auto che sorpassi un ciclista è obbligata fatalmente a spostarsi interamente sulla mezzeria riservata ai veicoli circolanti in direzione opposta. Sono molte settimane che chi percorre ogni giorno via Garibaldi vede l’erba crescere e si attende invano un intervento di manutenzione.

g.b.