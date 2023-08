"Erba nei fossi, Brusigliano tombato Serve un piano di monitoraggio Non si può seguire le segnalazioni"

Nuova interpellanza del consigliere dem Paolo Tosi, in oggetto la prevenzione sui rischi idrogeologici: dall’erba tagliata lasciata nei fossi, al torrente Brusigliano tombato.

"I cambiamenti climatici e i frequenti eventi atmosferici estremi ci insegnano che è quanto mai indispensabile anche per la nostra amministrazione attivarsi per prevenirli e contrastarli anche sul territorio pistoiese per non esporlo a rischio di dissesto idrogeologico e vulnerabilità - spiega Tosi -. Cittadini segnalano che spesso l’erba tagliata è poi finita a ostruire fossi e caditoie. Con l’arrivo della stagione autunnale e invernale con le precipitazioni è fondamentale che siano ripuliti e in buono stato".

Sempre fondamentale, per il consigliere di minoranza, è anche la salute del letto dei corsi d’acqua cittadini, con gli alvei che devono essere puliti e con manutenzione costante.

Per questo Tosi chiede a questa Giunta se ha predisposto un piano operativo di ripulitura capillare dei fossi e delle caditoie, evidenziando quanto sia necessario il massimo raccordo tra l’amministrazione e il Consorzio di Bonifica per monitoraggio, manutenzione e prevenzione dell’assetto idrogeologico del territorio.

"Il Brusigliano è stato tombato sotto l’area di Pistoia Ovest e non si sa bene in quale stato manutentivo sia la parte sotterranea, mi preoccupa - avverte Tosi -. Ho chiesto una relazione agli uffici tecnici. La prevenzione non è mai troppa e il nostro territorio, che ha già mostrato vulnerabilità, deve farsi trovare pronto con una seria politica di prevenzione da rischi idrogeologici".

Secondo Tosi serve ristabilire la ripulitura fossi e caditoie, e la raccolta dell’erba tagliata. Ma anche una manutenzione capillare del territorio per evitare frane e esondazioni.

"Servono investimenti e programmazione, non si possono fare interventi rincorrendo le segnalazioni dei cittadini su una materia così importante - ammonisce e conclude Tosi -, o addirittura non sapere bene lo stato di salute di un corso d’acqua come il Brusigliano che scorre tombato sotto Pistoia Ovest".

Gabriele Acerboni