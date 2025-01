Ennesima frana. Residenti in forte allarme

C’è grandissima preoccupazione tra le circa cento famiglie che abitano tra Campiglio e Pupigliana per l’ennesimo smottamento che si è verificato l’altro ieri in via Nuova di Campiglio, che è stata chiusa. L’improvviso cedimento di un albero e di una porzione del ciglio (nella foto) ha trascinato via anche la transenna che era stata mezza dal Comune dopo lo smottamento di qualche tempo fa. Nessuno si è fatto male, la frana è avvenuta, per fortuna, dopo il passaggio dell’ultima vettura, ma i residenti vivono giorni d’angoscia nel timore che la situazione possa peggiorare e invocano un intervento di consolidamento oltre quelli di emergenza. Per il momento, raggiungono le loro case percorrendo la strada che passa da Piazza.

l.a.