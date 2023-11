Emanuele Pauletta. Virtuoso della chitarra

Continua la stagione dei concerti degli amici dell’Opera di Pistoia. Domani, venerdì 3 novembre, alle ore 21.30 il chitarrista, vincitore del Premio Rospigliosi 2023, Emanuele Pauletta sarà il protagonista della serata eseguendo musiche di Mertz, Poce, Martin, Piazzolla e Bogdanović. L’appuntamento musicale sarà introdotto da un preludio musicale tenuto da tre giovani cantanti che eseguiranno arie d’opera e sono: Ginevra Gonzi, Michelangelo Fattori e Sun Yao del Liceo Musicale “Forteguerri” di Pistoia. Emanuele Pauletta è nato a Brescia nel 2000. Inizia gli studi alla scuola Suzuki di Sarzana. Frequenta corsi di perfezionamento con i Maestri Piera Dadomo, Vincenzo Torricella, Tilman Hopstock, Giuseppe Pepicelli, Luigi Biscaldi, Josè Antonio Escobar e Pablo Marquez. Dal 2014 studia con il Maestro Giampaolo Bandini all’Istituto Musicale Luigi Boccherini di Lucca, dove nel 2022 ottiene il Diploma Accademico di II livello con la votazione di 110, lode e menzione speciale. Ha partecipato a masterclass con i Maestri Leo Brower, Antigoni Goni, Marcin Dylla, Zoran Dukic, Andrew Zohn,Adriano Del Sal, Carlo Marchione e Thomas Dunford. Ha vinto vari concorsi tra cui l’International guitar competition of Luxembourg, il concorso chitarristico nazionale "Giulio Rospigliosi", il concorso internazionale "Nilo Peraldo Bert", l’ "European Music Competition Città di Moncalieri", il concorso internazionale "Giovani Promesse"; del Paganini Guitar Festival di Parma, il Concorso "Gaetano Marziali" e il concorso "Chitarra Verde" di Siena. Nel 2022 ha debuttato al 27° Convegno Internazionale di Chitarra di Milano. Fa parte del Boccherini Guitar Quartet e suona una Dennis Tolz. Tutti gli appuntamenti nell’Aula Magna del Seminario Vescovile in via Puccini, 36 entrata con parcheggio da via Bindi, 16. Ingresso libero a offerta. Per informazioni 335-5439579.