Elezioni Pistoia, bagno di folla per l'inaugurazione del comitato elettorale di Tomasi

Pistoia, 12 maggio 2022 - Bagno di folla stasera in centro a Pistoia per l'inaugurazione del comitato elettorale di Alessandro Tomasi, sindaco uscente della città, che si ricandida sostenuto da tutto il centrodestra unito.



“Un posto dove ci si potrà incontrare con i cittadini – ha dichiarato Tomasi - nel cuore della città, e dove tutte le liste che appoggiano la mia ricandidatura avranno a disposizione un punto di riferimento”. “Come abbiamo sempre fatto – ha aggiunto – cerchiamo di stare in mezzo alla gente, io continuerò a girare, a fare incontri nelle frazioni, nelle zone collinari e montane, oltre che nei centri produttivi della pianura. Incontreremo gli elettori raccontando ciò che abbiamo fatto nel corso del mandato che volge al termine e spiegando ciò che intendiamo realizzare”.

Riguardo al programma, Tomasi ha parlato delle “grandi sfide di carattere urbanistico che ci attendono e che cambieranno il volto della città: penso all'area del Ceppo, all'ex Breda, che è stata finalmente venduta, penso ai fondi del Pnrr che arriveranno per il recupero del complesso di San Lorenzo. Altre sfide – ha detto ancora Tomasi – riguardano l'ecologia e la transizione digitale. Vogliamo arrivare ad avere una macchina comunale che sia di esempio: l'abbiamo ereditata un po' sgangherata, in questi 5 anni l'abbiamo migliorata, ma speriamo di trasformarla anche con i fondi del Pnrr. Anche per quanto riguarda la transizione ecologica dovrà essere eseguita – ha concluso -, ma sono fiducioso perché abbiamo tutte le risorse e professionalità in questa città per farcela”.

